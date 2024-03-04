Трасса М-4 "Дон" с 15 апреля станет скоростной

С приходом тепла "Автодор" с 15 апреля повысит скоростной режим на нескольких участках трассы М-4 "Дон" – максимально разрешенная скорость там составит 110 километров в час, сообщили в ведомстве.

Уже в понедельник, 15 апреля, на отдельных участках трассы М-4 "Дон" заработает летний скоростной режим, а значит, разрешенная скорость увеличивается до 110 км/ч, говорится в сообщении госкомпании "Автодор" в ее Telegram-канале.

"С 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 "Дон" с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч"

- Telegram-канал "Автодора"

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что трассу М-4 "Дон" на участке из Краснодара до Ростова частично закрывали для ремонта дорожного полотна с 18 марта текущего 2024 года.