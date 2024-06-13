Путин и Эрдоган встретятся в ближайшие дни в Астане – Фидан

Глава МИД Турции подтвердил анонсированные ранее планы по проведению переговоров между главами российского и турецкого государств: по его словам, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган скоро увидятся в Астане.

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по плану пройдет в ближайшее время в столице Казахстана, подтвердил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Дипломат также уточнил, что российскому лидеру передали послание турецкого коллеги. Оно было посвящено урегулированию ситуации на Украине.

Фидан заверил: Анкара ожидает приезда Путина. Он не исключил, что данная тема может быть поднята при встрече глав государств.

Напомним, о возможных переговорах президентов в Астане, на полях саммита ШОС, стало известно несколько дней назад. Тогда турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган посетит это мероприятие, которое назначено на 3-4 июля.

Озвучивалась и возможная повестка. В числе ключевых тем, которые предстоит обсудить политикам, была ситуация на Украине. Сообщалось также, что главы государств поговорят о близящемся к завершению проекте АЭС Аккую. Еще одним важным вопросом должен был стать газовый хаб, который создается во Фракии. Предполагалось также, что лидерами будут подняты также темы зерновой сделки и ситуации на севере Сирии.