Тело пропавшего подростка найдено в Тереке

Пропавший около недели назад подросток был найден мертвым в реке Терек Северной Осетии. Тело было обнаружено отрядами добровольцев.
Тело пропавшего около недели назад подростка было обнаружено волонтерами в Тереке.
«Добровольцы обнаружили и извлекли тело и передали сотрудникам следственных органов. Личность погибшего установят судмедэксперты»
– МЧС республики.
Ранее сообщалось, что дети играли на берегу реки, когда один из них упал в Терек. Друзья, несмотря на попытки, вытащить подростка не смогли. В республике проводилась поисково-спасательная операция.