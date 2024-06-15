Вестник Кавказа

Тело пропавшего подростка найдено в Тереке

Тело пропавшего подростка найдено в Тереке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пропавший около недели назад подросток был найден мертвым в реке Терек Северной Осетии. Тело было обнаружено отрядами добровольцев.

Тело пропавшего около недели назад подростка было обнаружено волонтерами  в Тереке.

«Добровольцы обнаружили и извлекли тело и передали сотрудникам следственных органов. Личность погибшего установят судмедэксперты»

– МЧС республики.

Ранее сообщалось, что дети играли на берегу реки, когда один из них упал в Терек. Друзья, несмотря на попытки, вытащить подростка не смогли. В республике проводилась поисково-спасательная операция.

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