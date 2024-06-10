Вестник Кавказа

В Северной Осетии не могут найти унесенного Тереком мальчика

В Северной Осетии не могут найти унесенного Тереком мальчика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Недалеко от Моздока в Терек упал ребенок. Спасатели считают его погибшим. Поиски тела продолжаются второй день.

В ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия – Алания рассказали о поисках мальчика четырнадцати лет, накануне упавшего в Терек во время детской игры. Трагедия произошла в селении Виноградное близ Моздока, представители ведомства считают ребенка погибшим.

"В поисках утонувшего 14-летнего подростка спасателями МЧС России был совершен сплав по руслу реки на катамаране. Также продолжается патрулирование берегов реки в пешем порядке пожарными Моздокского пожарно-спасательного гарнизона, спасателями Северо-Осетинского ПСО МЧС России, а также добровольцами"

– ГУ МЧС РФ по РСОА

Известно, что игравший с погибшим товарищ пытался его спасти, но того утянуло течением вниз по реке.

В целом тело мальчика сейчас ищут 23 спасателя с использованием двух единиц спецтехники.

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