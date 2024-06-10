В Тереке под Моздоком ищут тело утонувшего подростка

Сегодня днем в реке Терек в Моздокском районе Северной Осетии утонул подросток, который вместе с другом купался в запрещенном для этого месте – сейчас его тело ищут спасатели.

Купание в в Тереке в необорудованном для этого месте закончилось трагедией для одного из двоих подростков в селе Виноградном под Моздоком в Северной Осетии, сообщает ГУ МЧС по республике.

"Резвясь в воде, один из ребят нырнул и не вынырнул. Для проведения поисков 14-летнего мальчика на место были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 и спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России"

- МЧС по Северной Осетии

Сейчас поисками тела юноши занимаются сотрудники ведомства – они осматривают берега реки ниже по течению, в поисках им помогают добровольцы из числа местных жителей.