Вестник Кавказа

Ситуация в Абхазии – граница работает штатно

Ситуация в Абхазии – граница работает штатно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуация в Абхазии после перестрелки на КПП Псоу накануне вечером стабильная. Туристы не столкнулись с проблемами, граница работает в штатном режиме.

Перестрелка в районе границы в Абхазии, произошедшая вчера вечером, не отразилась на безопасности и отдыхе туристов. КПП сегодня работает в обычном режиме.

Российско-абхазская граница открыта и работает в штатном режиме, работа таможенного пункта "Псоу" не нарушена, заторов на границе нет. Туристический сезон продолжается. По расписанию продолжают курсировать пассажирские автобусы по маршруту Сочи-КПП "Псоу".

Напомним, в воскресенье на КПП неизвестные открыли огонь по автомобилю, в итоге были госпитализированы три человека, один скончался на месте. Инцидент, по данным абхазского Совбеза, стал результатом бытового конфликта между местными жителями.

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