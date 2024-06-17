Стрельба в Абхазии: угрозы для туристов нет – власти

Ситуация в Абхазии для тех, кто приехал на отдых, полностью безопасна. Такое заявление сделал в связи со стрельбой на границе Абхазии секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.

Перестрелка в Абхазии сегодня никак не отразится на отдыхе туристов, заверил секретарь СБ Абхазии Сергей Шамба.

Он подчеркнул, что личности устроивших перестрелку известны, правоохранители найдут их, и они понесут наказание, передает Sputnik Абхазия.

Шамба обратил внимание на то, что туристам ничего не угрожает, так что бояться им нечего.

"Произошедшее событие, конечно же, всех возмущает. Конфликт на бытовой почве привел к такому печальному последствию"

– Шамба

Уточняется, что КПП Псоу функционирует штатно.

Реакция АТОР

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали ЧП, уточнив, что на данный момент в Абхазии находятся порядка 100-120 тыс туристов из РФ, и никто из них не обращался в АТОР в связи с инцидентом.

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин пояснил, что их туристы дали обратную связь, сообщив, что у них все в порядке.

"Граница работает в обычном режиме. Рекомендаций пока нет, характер происшествия пока непонятен. Ждем официальную информацию от властей"

– Ромашкин

Стрельба на границе Абхазии

В результате стрельбы, открытой сегодня у КПП Псоу, погиб один человек, причем случайный прохожий. Тот, в кого целились, получил ранение. Кроме того, ранены были еще два случайно оказавшихся рядом человека, в том числе 17-летняя девушка.

В МВД заявили, что все участники перестрелки были гражданами Абхазии. Стычка между ними произошла из-за личного конфликта. Теперь их разыскивают.

Стрельба в Новом Афоне

Перестрелка произошла сегодня в Абхазии не только на границе, но и на курорте Новый Афон. Там пострадал один человек, также гражданин Абхазии.