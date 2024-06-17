Стрельба на границе с Абхазией: известны подробности

Подробности вооруженной стычки, которая произошла сегодня на границе с Абхазией на КПП Псоу, сообщили абхазские правоохранители.
В прокуратуре Гагрского района уточнили, что жертвой столкновения стал один человек, трое были ранены, пишет ТАСС.
По данным источников, на которые ссылается Sputnik Абхазия, перестрелка началась из-за личного конфликта.
Под огнем оказались случайные прохожие. Один из них был убит, двое – ранены. У двоих раненых легкие повреждения, третий ранен в живот, его оперируют.
В МВД Абхазии добавили, что уже установили личности всех участников перестрелки. Все они оказались гражданами Абхазии, передает РИА Новости.
В ведомстве добавили, что мужчина, которого хотели убить, в итоге был только ранен, а погиб случайный прохожий.
СМИ сообщают также о стрельбе в городе Новый Афон. Предварительно, там также есть раненый.