Стрельба на границе с Абхазией: известны подробности

Правоохранительные органы сообщили детали перестрелки, которая произошла сегодня вечером на границе России и Абхазии. В результате ЧП погиб человек.

Подробности вооруженной стычки, которая произошла сегодня на границе с Абхазией на КПП Псоу, сообщили абхазские правоохранители.

В прокуратуре Гагрского района уточнили, что жертвой столкновения стал один человек, трое были ранены, пишет ТАСС.

По данным источников, на которые ссылается Sputnik Абхазия, перестрелка началась из-за личного конфликта.

Под огнем оказались случайные прохожие. Один из них был убит, двое – ранены. У двоих раненых легкие повреждения, третий ранен в живот, его оперируют.

В МВД Абхазии добавили, что уже установили личности всех участников перестрелки. Все они оказались гражданами Абхазии, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что мужчина, которого хотели убить, в итоге был только ранен, а погиб случайный прохожий.

СМИ сообщают также о стрельбе в городе Новый Афон. Предварительно, там также есть раненый.