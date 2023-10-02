Стрельба произошла на КПП Псоу на границе с Абхазией

Неизвестные открыли огонь на пограничном пункте пропуска Псоу, через который россияне попадают в Абхазию. Видео с места событий публикуют Telegram-каналы.

Перестрелка произошла на российско-абхазской границе на КПП Псоу, через который российские туристы попадают на отдых в Абхазию.

О ЧП сообщают СМИ. Видео с места событий публикуют очевидцы в Telegram.

На видео виден белый внедорожник, в лобовом стекле, напротив места водителя, – пулевые отверстия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гагрского района, стрельба была открыта рядом с границей. В результате погиб один человек. Ранения получили трое.