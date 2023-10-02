Вестник Кавказа

Стрельба произошла на КПП Псоу на границе с Абхазией

Стрельба произошла на КПП Псоу на границе с Абхазией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неизвестные открыли огонь на пограничном пункте пропуска Псоу, через который россияне попадают в Абхазию. Видео с места событий публикуют Telegram-каналы.

Перестрелка произошла на российско-абхазской границе на КПП Псоу, через который российские туристы попадают на отдых в Абхазию.

О ЧП сообщают СМИ. Видео с места событий публикуют очевидцы в Telegram.

На видео виден белый внедорожник, в лобовом стекле, напротив места водителя, – пулевые отверстия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гагрского района, стрельба была открыта рядом с границей. В результате погиб один человек. Ранения получили трое.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
3035 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стрельба на границе с Абхазией: известны подробности

Стрельба на границе с Абхазией: известны подробности

Нападение на церкви в Дагестане: убиты священник и охранник

Нападение на церкви в Дагестане: убиты священник и охранник

Бой с террористами ведут полицейские в Махачкале

Бой с террористами ведут полицейские в Махачкале

Церковь и синагогу обстреляли в Дербенте, пост ДПС – в Махачкале

Церковь и синагогу обстреляли в Дербенте, пост ДПС – в Махачкале

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы