Дни культуры России открылись в Азербайджане

Церемония открытия Дней культуры России состоялась сегодня в Баку. Мероприятие принял Дворец Гейдара Алиева. В нем приняли участие заместители министров культуры обеих стран.

Дни культуры России стартовали в Азербайджане – сегодня в Баку прошла церемония открытия. Ее проводили во Дворце Гейдара Алиева.

В празднике участвовали известные общественные деятели, а также представители сфер культуры и искусства, научные деятели, творческая интеллигенция.

На церемонии прозвучали выступления замглавы Минкультуры Азербайджана Мурада Гусейнова и его российского коллеги Андрея Малышева.

Гусейнов обратил внимание на то, что в основе современных отношений Москвы и Баку, включая и те, что налажены в области культуры, лежит взаимопонимание и дружба.

"В Азербайджане с большим уважением относятся к русской культуре, а азербайджанская культура высоко ценится в России. Проведение Дней культуры и совместных проектов является ключевым фактором сотрудничества деятелей культуры и искусства наших стран, а также способствует знакомству с богатой культурой и историей"

– замглавы Минкультуры Азербайджана

Малышев, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием, которым были встречены российские артисты в Баку.

"Мы с 2019 года не проводили перекрестные Дни культуры, и теперь возвращаемся на ежегодной основе к перекрестные мероприятиям. Сегодняшний концерт – это тоже показатель нашей вековой дружбы. Убежден, что культура двух наших великих стран будет всегда вместе"

– замглавы Минкультуры РФ

После прошел концерт "Русская классика". На нем прозвучали произведения великих русских композиторов.