Вестник Кавказа

Перестрелка в Абхазии сегодня: мужчина ранен в Новом Афоне

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Еще одна перестрелка произошла сегодня вечером в Абхазии. Огонь был открыт в популярном у туристов месте отдыха – городе Новый Афон. В результате пострадал человек.

Второй раз за вечер была открыта стрельба сегодня в Абхазии – новое ЧП случилось в Новом Афоне. О том, что известно на данный момент, рассказали в МВД Абхазии.

В ведомстве уточнили, что огнестрельное ранение получил гражданин Абхазии 1995 г.р.

Стычка произошла в Новом Афоне в районе 17.00. При не установленных пока обстоятельствах мужчина был ранен в ногу.

Пострадавшего отвезли в Республиканскую больницу, которая находится в Сухуме. Угрозы для его жизни нет.

Стрельба на границе Абхазии

Ранее сегодня трагический инцидент произошел на границе России и Абхазии, у КПП Псоу. Двое граждан Абхазии вступили в личный конфликт, началась перестрелка. В результате один из них был ранен, но выжил. Погиб же прохожий, оказавшийся рядом. Еще двое случайных прохожих пострадали.

На видео, опубликованном в соцсетях, видна подвергшаяся стрельбе машина-внедорожник. На ветровом стекле автомобиля, напротив места водителя, целая россыпь пулевых пробоин.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1330 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стрельба на границе с Абхазией: известны подробности

Стрельба на границе с Абхазией: известны подробности

Стрельба произошла на КПП Псоу на границе с Абхазией

Стрельба произошла на КПП Псоу на границе с Абхазией

Пляжи в Абхазии - могут ли туриста не пустить?

Пляжи в Абхазии - могут ли туриста не пустить?

Общественный транспорт впервые появился на курорте Очамчира в Абхазии

Общественный транспорт впервые появился на курорте Очамчира в Абхазии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы