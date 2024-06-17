Перестрелка в Абхазии сегодня: мужчина ранен в Новом Афоне

Еще одна перестрелка произошла сегодня вечером в Абхазии. Огонь был открыт в популярном у туристов месте отдыха – городе Новый Афон. В результате пострадал человек.

Второй раз за вечер была открыта стрельба сегодня в Абхазии – новое ЧП случилось в Новом Афоне. О том, что известно на данный момент, рассказали в МВД Абхазии.

В ведомстве уточнили, что огнестрельное ранение получил гражданин Абхазии 1995 г.р.

Стычка произошла в Новом Афоне в районе 17.00. При не установленных пока обстоятельствах мужчина был ранен в ногу.

Пострадавшего отвезли в Республиканскую больницу, которая находится в Сухуме. Угрозы для его жизни нет.

Стрельба на границе Абхазии

Ранее сегодня трагический инцидент произошел на границе России и Абхазии, у КПП Псоу. Двое граждан Абхазии вступили в личный конфликт, началась перестрелка. В результате один из них был ранен, но выжил. Погиб же прохожий, оказавшийся рядом. Еще двое случайных прохожих пострадали.

На видео, опубликованном в соцсетях, видна подвергшаяся стрельбе машина-внедорожник. На ветровом стекле автомобиля, напротив места водителя, целая россыпь пулевых пробоин.