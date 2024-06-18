В подмосковном Фрязино тушат крупный пожар в здании НИИ "Платан"

Сегодня днем в подмосковном городе Фрязино вспыхнул крупный пожар в здании научно-исследовательского центра "Платан" – огнем охвачены четыре этажа здания, есть жертвы, на помощь огнеборцам вылетел вертолет Ка-32.

В подмосковном Фрязино пылает здание НИИ "Платан" – огнем охвачены четыре этажа здания, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Усилия сосредоточены на спасение людей и тушение пожара"

- МЧС России

Буквально за полчаса площадь пожара в здании увеличилась с 2,3 до 3,5 тыс кв метров, работу более 100 спасателей и 40 единиц техники осложняют высокая температура и плотное задымление.

При пожаре уже погибли два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой"

- Андрей Воробьев

После того, как площадь пожара выросла до 4 тыс кв м, для его тушения спасатели направили во Фрязево вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, оборудованный устройством для пожаротушения. Внутри здания обрушились несущие конструкции, тушение пожара продолжается, уточнили в экстренных службах Подмосковья.