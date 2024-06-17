Вестник Кавказа

Пожар вспыхнул в жилом комплексе в Астане

Пожар вспыхнул в жилом комплексе в Астане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высотное здание загорелось в центре Астаны, из него эвакуировали 8 человек. На месте возгорания сформирован штаб. Информации о пострадавших нет.

Огонь вспыхнул в жилом комплексе в центре Астаны, сообщает пресс-служба казахстанского МЧС.

В ведомстве заявили, что загорелась наружная облицовка одного из высотных зданий. Отмечается, что на месте пожара работают 16 техник и 72 спасателя.

Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что из здания эвакуировали 8 человек. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Кроме того, в МЧС добавили, что на месте возгорания сформирован штаб. Эвакуация по-прежнему продолжается.

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