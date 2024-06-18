Ильхам Алиев обратился к Сергею Меликову

Президент Азербайджана направил главе Дагестана письмо. Он выразил соболезнования в связи с атакой террористов. Теракты произошли вчера в Махачкале и Дербенте.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову в связи с террористическими атаками на Махачкалу и Дербент. Письмо опубликовано на сайте руководителя государства.

«С чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы»

- Ильхам Алиев

Он от имени азербайджанского народа и от себя выразил соболезнования главе региона, а также всему народу Дагестана. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Теракты в Дагестане

Напомним, 23 июня боевики атаковали Махачкалу и Дербент. Нападение террористов унесло 19 жизней. Меликов заявил, что правоохранители уничтожили 6 террористов.

В республике был объявлен трехдневный траур, отменены все развлекательные мероприятия. Теракт в городах Дагестана осудили лидеры многих государств.