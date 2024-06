Посылки между Китаем и Казахстаном станут дешевле

Почтовые операторы Казахстана и Китая договорились о снижении почтовых тарифов на отправку посылок между двумя странами – при этом их движение можно будет отслеживать со всех торговых площадок Поднебесной.

Почтовые операторы Казахстана и Китая, АО "Казпочта" и China Postal Express & Logistics Co. LTD заключили соглашение о снижении тарифов, сообщила пресс-служба фонда "Самрук-Казына" (Фонд национального благосостояния Казахстана).

"В Пекине АО "Казпочта" и "China Postal Express & Logistics Co. LTD", почтовый оператор Китайской Народной Республики, подписали соглашение, направленное на улучшение условий доставки товаров между двумя странами через сервис ePacket Plus"