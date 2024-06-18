Посылки между Китаем и Казахстаном станут дешевле

Почтовые операторы Казахстана и Китая договорились о снижении почтовых тарифов на отправку посылок между двумя странами – при этом их движение можно будет отслеживать со всех торговых площадок Поднебесной.

Почтовые операторы Казахстана и Китая, АО "Казпочта" и China Postal Express & Logistics Co. LTD заключили соглашение о снижении тарифов, сообщила пресс-служба фонда "Самрук-Казына" (Фонд национального благосостояния Казахстана).

"В Пекине АО "Казпочта" и "China Postal Express & Logistics Co. LTD", почтовый оператор Китайской Народной Республики, подписали соглашение, направленное на улучшение условий доставки товаров между двумя странами через сервис ePacket Plus"

- фонд "Самрук-Казына"

Примечательно и то, что новое соглашение установит новые, оптимальные и вполне демократичные цены на почтовые отправления, но и будет гарантировать высококачественный сервис их контроля, поскольку ePacket Plus позволяет пошагово отслеживать движение всех посылок с любых торговых площадок Китая, - добавили в фонде, передает Sputnik Казахстан.