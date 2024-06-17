Казахстан и Китай наращивают число взаимных авиарейсов

Авиаперелеты между Казахстаном и Китаем настолько востребованы, что авиавласти двух стран решили нарастить их число до 124 в неделю, причем казахстанским авиаторам можно будет летать в КНР без ограничений.

В скором времени число авиарейсов между Казахстаном и Китайской Народной Республикой (КНР) возрастет до 124 в неделю, а между странами будет введен режим "открытого неба", решили участники первого заседания Рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере гражданской авиации Китая и Центральной Азии.

В отличие от имеющейся практики паритетного числа авиарейсов казахстанские авиаперевозчики также получили право совершать неограниченное число полетов в города китайского острова Хайнань, в том числе Санью, Хайкоу и Цюнхай, передает "АиФ-Казахстан".

Также между Казахстаном и КНР впервые вводится режим "открытое небо", а это - до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени свободы воздуха, также допускается использование пятого, шестого и седьмого свободных воздушных коридоров.

Такими преференциями, предоставленными государству, обладают считанные страны мира, которые получили право летать в КНР, отметили в Комитете гражданской авиации (КГА) Казахстана.