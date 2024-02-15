Вестник Кавказа

В Дагестане в этом году возведут модульную почту

В Дагестане в этом году возведут модульную почту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году Дагестан реализует масштабный проект в сфере почтовых услуг и связи. Республика построит 14 модульных почтовых отделений и обеспечит школы высокоскоростным интернетом.

Правительство Дагестана намерено модернизировать сферу связи и интернета в регионе. В нынешнем году в республике будут построены более десятка модульных отделений почты, и отремонтированы несколько уже существующих зданий. Такую информацию озвучил глава министерства цифрового развития региона Юрий Гамзатов.

"В этом году запланирована реконструкция 4 существующих отделений и ввод в эксплуатацию 12 модульных отделений почтовой связи"

- Юрий Гамзатов

По его словам министерство цифрового развития России профинансирует модернизацию компьютерных классов республики. Власти внедрят IT-инфраструктуру в 46 образовательных учреждениях региона. Они будут оборудованы высокоскоростным доступом в интернет. 

"В рамках национального проекта „Информационная инфраструктура“ на эти цели из федерального бюджета выделят 85 миллионов рублей. Таким образом, широкополосным доступом будет покрыто 1 972 учебных класса в указанных образовательных учреждениях"

- Юрий Гамзатов

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2010 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Роман Вильфанд: потепление климата создает проблемы Кавказу

Роман Вильфанд: потепление климата создает проблемы Кавказу

Житель Махачкалы в суде ответит за организацию азартных игр

Житель Махачкалы в суде ответит за организацию азартных игр

Жители Дагестана все чаще пользуются «Госуслугами»

Жители Дагестана все чаще пользуются «Госуслугами»

Жителям горных районов Дагестана вернули свет

Жителям горных районов Дагестана вернули свет

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы