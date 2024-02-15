В Дагестане в этом году возведут модульную почту

В этом году Дагестан реализует масштабный проект в сфере почтовых услуг и связи. Республика построит 14 модульных почтовых отделений и обеспечит школы высокоскоростным интернетом.

Правительство Дагестана намерено модернизировать сферу связи и интернета в регионе. В нынешнем году в республике будут построены более десятка модульных отделений почты, и отремонтированы несколько уже существующих зданий. Такую информацию озвучил глава министерства цифрового развития региона Юрий Гамзатов.

"В этом году запланирована реконструкция 4 существующих отделений и ввод в эксплуатацию 12 модульных отделений почтовой связи"

- Юрий Гамзатов

По его словам министерство цифрового развития России профинансирует модернизацию компьютерных классов республики. Власти внедрят IT-инфраструктуру в 46 образовательных учреждениях региона. Они будут оборудованы высокоскоростным доступом в интернет.

"В рамках национального проекта „Информационная инфраструктура“ на эти цели из федерального бюджета выделят 85 миллионов рублей. Таким образом, широкополосным доступом будет покрыто 1 972 учебных класса в указанных образовательных учреждениях"

- Юрий Гамзатов