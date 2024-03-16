Новый почтовый конверт посвятили 80-летию освобождения Крыма

Крымская почта выпустила новый почтовый конверт, посвященный 80-летию освобождения полуострова от фашистских оккупантов в ходе Крымской наступательной операции – вскоре он появится в почтовых отделениях России.

Вскоре россияне, по традиции отдающие предпочтение не электронным письмам, а написанным от руки, смогут отправить свое послание адресату в новом почтовом конверте, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг, с оригинальной маркой, который посвящен освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе ФГУП "Почта Крыма".

На конвертах - подлинные крымские фотографии времен Великой Отечественной войны: морские пехотинцы, возвращающиеся в освобожденный Севастополь, а также карта военных действий, а на марке - эмблема празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Тираж их, напечатанный в Крыму, составит 500 тыс штук, передает "АиФ-Крым".

Сегодня в Картинной галере Керчи прошло знаковое событие - памятное гашение новых конвертов, для которого для разных городов полуострова сделали специальные штемпели.

"Хочу поблагодарить всех ветеранов войны, всех, кто жив, а также почтить память павших. Всем тем, кто сейчас находится на передовой, - здоровья. Спасибо, вам за то, что мы можем спокойно жить"

- директор департамента госпредприятия "Почта Крыма" Любовь Шевченко

Свои штемпели для спецгашения крымских конвертов будут не только у городов полуострова, но и у Москвы, заверили в "Почте Крыма".

Напомним, Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года, а завершилась 12 мая того же года полным разгромом 200-тысячной 17-й германской армии нацистов на мысе Херсонес.