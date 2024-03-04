В Севастополе утвердили юбилейную медаль к 80-летию освобождения города

Севастопольцы, участвовавшие в обороне города в годы Великой Отечественной войны и признанные жителями осажденного Севастополя, к 80-й годовщине его освобождения от фашистских захватчиков получат памятные медали.

Власти крымского города-героя Севастополя завершили конкурс по разработке эскиза медали "80 лет освобождения Севастополя от фашистских захватчиков", сообщил в своем Telegram-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.

В разработке памятной награды приняли участие 86 севастопольцев – власти рассмотрели 100 ее эскизов, а победителями стали преподаватель детской школы искусств Марина Воронежская и фотограф Севастопольской телерадиокомпании Анна Садовникова, передает "АиФ-Крым".

"Аверс медали представляет собой фрагмент диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года", памятное для всех жителей место ключевого сражения за город, а на реверсе будет размещен вечный огонь - символ памяти о подвигах наших предков, со словами "ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ"

- Михаил Развожаев

Памятную медаль будут вручать жителям города, награжденным медалью "За оборону Севастополя" и знаком "Житель осажденного Севастополя", добавил глава города федерального значения.