Вестник Кавказа

Мэрия Еревана срочно закупает транспорт для решения проблемы мусора

Мэрия Еревана срочно закупает транспорт для решения проблемы мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проблема вывоза мусора в столице Армении стала одной из тем, обсуждаемых на сегодняшнем совещании в городской мэрии. В ближайшее время власти армянской столицы закупят транспорт для решения данного вопроса.

Мэрия Еревана экстренно приобретет транспортные средства, чтобы не усугублять проблему вывоза мусора. Об этом было сказано на совещании в мэрии, прошедшем 24 июня.

В ходе встречи руководитель организации "Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана" отметил, что мэрия для решения данного вопроса приобретет 8 машин и 9 комплектов двигателей.

"Машины и двигатели будут доставлены в Армению в течение месяца"

– глава учреждения

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