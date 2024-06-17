Мэрия Еревана срочно закупает транспорт для решения проблемы мусора

Проблема вывоза мусора в столице Армении стала одной из тем, обсуждаемых на сегодняшнем совещании в городской мэрии. В ближайшее время власти армянской столицы закупят транспорт для решения данного вопроса.

Мэрия Еревана экстренно приобретет транспортные средства, чтобы не усугублять проблему вывоза мусора. Об этом было сказано на совещании в мэрии, прошедшем 24 июня.

В ходе встречи руководитель организации "Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана" отметил, что мэрия для решения данного вопроса приобретет 8 машин и 9 комплектов двигателей.

"Машины и двигатели будут доставлены в Армению в течение месяца"

– глава учреждения