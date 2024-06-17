Ветер ранил восьмерых в Чечне

Восемь человек пострадали в результате натиска стихии в Чечне. Они госпитализированы.

В результате шквалистого ветра накануне в Чечне пострадали 8 человек, они госпитализированы с различными травмами. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

«В связи с сильным ветром в медучреждения Чеченской Республики с травмами поступило всего восемь человек. В основном у них закрытые черепно-мозговые травмы, порезы, переломы пальцев, ушиб позвоночника»

– замминистра здравоохранения региона Алам Гадаев.

Также он отметил, что непогода принесла с собой разрушения, в том числе, инфраструктурных объектов. Так, накануне для 80 тыс жителей республики погас свет. Кроме того, наблюдался подъем уровня рек до небезопасных отметок.

