Вестник Кавказа

Ветер ранил восьмерых в Чечне

Ветер ранил восьмерых в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Восемь человек пострадали в результате натиска стихии в Чечне. Они госпитализированы.

В результате шквалистого ветра накануне в Чечне пострадали 8 человек, они госпитализированы с различными травмами. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

«В связи с сильным ветром в медучреждения Чеченской Республики с травмами поступило всего восемь человек. В основном у них закрытые черепно-мозговые травмы, порезы, переломы пальцев, ушиб позвоночника»

– замминистра здравоохранения региона Алам Гадаев.

Также он отметил, что непогода принесла с собой разрушения, в том числе, инфраструктурных объектов. Так, накануне для 80 тыс жителей республики погас свет. Кроме того, наблюдался подъем уровня рек до небезопасных отметок.
 

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