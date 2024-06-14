Подачу электричества вернули в Чечню

В Чечне было восстановлено отключенное из-за непогоды электроснабжение. Напомним, что после урагана без света остались более 80 тыс жителей республики.

Аварийные бригады электриков восстановили электроснабжение в Чечни после сильного урагана, сопровождавшегося ливнями и грозами. Более 83 тысяч человек остались без света, но благодаря оперативным действиям команд аварийных служб удалось вернуть электричество.

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное в результате стихии в Чеченской Республике. Специалисты управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" устранили последствия урагана с ливнями и грозами, который обрушился на регион 20 июня"

– Тelegram-канале "Россети Северный Кавказ".

Работы по восстановлению электроснабжения включали в себя замену поврежденных участков линий электропередачи, восстановление трансформаторных подстанций и устранение аварийных ситуаций.

Отметим, что благодаря своевременным действиям специалистов удалось минимизировать временной простой электроснабжения и обеспечить жителей Чечни необходимым ресурсом.