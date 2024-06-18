После перестрелки в Абхазии задержаны четверо

Четыре человека задержаны после перестрелки на границе в Абхазии. Все они граждане Абхазии, один из них передан российской стороной.

Накануне в Абхазии на КПП "Псоу" произошла перестрелка, в результате которой умер один человек. По факту задержаны четыре человека, в розыске остаются трое.

Огонь был открыт на границе в воскресенье, был обстрелян автомобиль, в котором находились несколько человек. И стрелки, и их мишени - граждане Абхазии. В результате перестрелки погиб один мужчина, три человека госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

В МВД Абхазии проинформировали, что установлены личности всех подозреваемых - это семеро местных жителей. Из них трое были задержаны на территории республики, один человек был задержан в РФ и передан абхазской стороне. Еще трое подозреваемых находятся в розыске.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, сегодня в Абхазии усилены все посты ГАИ, правоохранители предпринимают меры для розыска и задержания преступников.