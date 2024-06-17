Уголовное дело завели после перестрелки на границе Абхазии и РФ

Уголовные дела были возбуждены по статьям об убийстве, а также незаконной перевозке оружия после стрельбы на КПП "Псоу" на границе с РФ. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Гагрского района.

Дела по статьям об убийстве, а также незаконной перевозке оружия и боеприпасов были возбуждены Гагрской районной прокуратурой после стрельбы на КПП "Псоу".

«Уголовное дело заведено по статьям 117 "Незаконное хранение и перевозка оружия" и 99, часть вторая – "Убийство"»

– прокуратура Гагрского района

Напомним, что в воскресенье, 23 июня трое граждан республики госпитализированы и один погиб в результате перестрелки на КПП. Известно, что все фигуранты дела – местные жители. По факту продолжается следствие, устанавливается круг подозреваемых, ведется поиск преступников.