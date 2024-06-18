Вестник Кавказа

В Азербайджан могут начать летать новые лоукостеры

В Азербайджан могут начать летать новые лоукостеры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые бюджетные авиаперевозчики могу начать выполнять рейсы между Азербайджаном и другими странами. AZAL работает над привлечением в Азербайджан иностранных лоукостеров.

Азербайджан для развития туризма и расширения доступной маршрутной сети ведет работу по привлечению в страну лоукостеров, об этом рассказала глава пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку (AZAL) Нармин Халилова.

"Чтобы предложить пассажирам более доступные возможности для путешествий, в региональные аэропорты привлекаются новые авиакомпании, особенно низкобюджетные. Международные рейсы по различным направлениям осуществляются не только из Баку, но и из других аэропортов страны"

– Халилова

Сегодня самая активная полетная программа приходится на Россию и Турцию, причем международные рейсы связывают не только столицы, но и регионы, пишет Sputnik Азербайджан.

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