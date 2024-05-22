Азербайджан еще раз продлил карантин

Увеличен период действия карантина в Азербайджане вплоть до октября этого года. Председатель азербайджанского правительства Али Асадов утвердил пролонгирование карантина в АР до 1 октября 2024 года.

Предыдущий же срок должен был подойти к концу 1 апреля 2024 года.

Дополним, что в марте 2023 года отдельные карантинные запреты были ослаблены. Например, открыт въезд иностранцам на воздушном судне в Азербайджан.

Вдобавок, нет необходимости в наличии COVID-паспорта при нижеперечисленных обстоятельствах:

посещение Азербайджанской Республики иностранцами;

пребывание в местах общественного пользования, среди которых можно выделить такие, как торговые комплексы, площадки для проведения праздничных мероприятий, предприятия общественного питания, отели, транспортные маршруты и т.д.