Вестник Кавказа

Азербайджан еще раз продлил карантин

Азербайджан еще раз продлил карантин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Увеличен период действия карантина в Азербайджане вплоть до октября этого года. Председатель азербайджанского правительства Али Асадов утвердил пролонгирование карантина в АР до 1 октября 2024 года.

Предыдущий же срок должен был подойти к концу 1 апреля 2024 года.

Дополним, что в марте 2023 года отдельные карантинные запреты были ослаблены. Например, открыт въезд иностранцам на воздушном судне в Азербайджан.

Вдобавок, нет необходимости в наличии COVID-паспорта при нижеперечисленных обстоятельствах:

  • посещение Азербайджанской Республики иностранцами; 
  • пребывание в местах общественного пользования, среди которых можно выделить такие, как торговые комплексы, площадки для проведения праздничных мероприятий, предприятия общественного питания, отели, транспортные маршруты и т.д.
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