В подмосковном Фрязино уже горит семь этажей восьмиэтажки

Пламя уже охватило семь этажей в здании научно-исследовательского центра "Платан" в подмосковном Фрязино, пока потушить огонь не удается, шестеро сотрудников НИИ числятся пропавшими без вести.

В подмосковном Фрязино горят уже семь этажей административного здания научно-исследовательского центра "Платан", четыре этажа, с пятого по восьмой, с которых началось возгорание, уже выгорели полностью, сообщили в экстренных службах.

Внутри здания продолжают рушиться конструкции, несмотря на то, что к тушению уже активно подключились два вертолета Ка-32 со спецоборудованием для тушения, справиться с огнем пока не удается, передает РИА Новости.

"Площадь пожара увеличилась до 5000 квадратных метров. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью"

- МЧС России

В тушении задействовано более 130 человек и 50 единиц техники.

Два человека погибли, пытаясь спастись от огня – они выпрыгнули из окон пылающего здания. Судьба еще шести человек из числа сотрудников НИИ остается неизвестной. Двоих пожарных уже госпитализировали медики из-за отравления угарным газом и продуктами горения.