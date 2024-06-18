Теракты не отпугнули россиян от отдыха в Дагестане

Российский союз туриндустрии проинформировал об отсутствии волны отказов от дагестанских туров. Экскурсионные туры по Дагестану будут проводиться без изменений.

Как сообщает РСТ, на данный момент отмен туристических поездок в Дагестан в больших количествах не зарегистрировано.

Туроператоры заявляют, что экскурсионные туры по Дагестану после снятия 24 июня режима контртеррористической операции (КТО) будут проводиться без изменений. При условии отказа от туристических поездок, туристы будут иметь право на возмещение денежных средств. Отмечается, что на данный момент процент отмененных туристических поездок достаточно низок.

По словам директора по связям с общественностью компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, Дагестан полон туристов. "Отмен пока не зарегистрировано, однако предполагается, что они дадут о себе знать к концу дня", - отмечает она.

Туроператор "Алеан" отмечает отсутствие каких-либо отмен по туристическим поездкам в Дагестан. По словам руководителя пресс-службы компании Ирины Романовой, известно об отмене двух заявок на бронирование гостиниц и замене экскурсионной поездки в Дербент на горную экскурсию.