Россия призвала США и ЕС сесть за стол переговоров с Ираном

Россия убеждена, что у Совместный всеобъемлющий план действий не имеет альтернатив, и США и странам Европы следует вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.

США и странам Европы следует вернуться за стол переговоров по ядерной сделке с Ираном, заявил минувшей ночью на заседании Совета Безопасности ООН по Ирану постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Призываем европейских участников СВПД и США вернуться за стол венских переговоров и на деле доказать свою приверженность задаче восстановления ядерной сделки. Российская Федерация убеждена в том, что СВПД не имеет альтернатив. Скорейший перезапуск Плана - единственный верный путь, отвечающий интересам региональной и международной безопасности. Надеемся, что Генсекретарь ООН будет более четко высказываться по этому поводу и не допускать двусмысленных сигналов, способных поставить под угрозу перспективы полноформатного восстановления венских договоренностей"

- Василий Небензя

Как ранее отмечал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном замерла на той стадии, когда может начаться движение к полному краху договоренностей, передает ТАСС.

Напомним, в своей антииранской резолюции, предложенной вниманию Совета управляющих МАГАТЭ, Великобритания, Франция и ФРГ осудили Иран, отметив, что страна не выполняет требования СВПД. В то же время Россия, КНР и Иран заявили, что его положения продолжают действовать в полном объеме.