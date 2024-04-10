В ЕС рассказали о текущей ситуации вокруг СВПД

Источник в ЕС сообщил о невыполнении Ираном и США своих обязательств в рамках СВПД. При этом он подчеркнул, что альтернативы этой сделке нет.

Иран и Соединенные Штаты не выполняют условия ядерной сделки. Об этом сообщил в преддверии заседания глав МИД стран Евросоюза высокопоставленный источник в ЕС.

"Никто не выполняет своих обязательствах в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Иранцы не выполняют свои обязательства, американцы так и не сняли санкции, которые ввела еще администрация экс-президента Дональда Трампа"

– представитель ЕС

При этом он подчеркнул, что не считает сделку мертвой.

"Означает ли это, что сделка умерла? Я так не думаю. Я не вижу ей никаких альтернатив"

– высокопоставленный источник

Он также считает важным продолжать усилия по мониторингу ядерной программы Ирана. По словам представителя ЕС, Исламская Республика продвинулась в вопросе обогащения урана, а снятие санкций в нынешней ситуации еще менее вероятно, чем раньше.

Напомним, встреча глав МИД стран-членов ЕС состоится в ближайший понедельник.