Семьи жертв теракта получат 1 млн рублей в Дагестане

Семьи граждан, погибших в результате вчерашней террористической атаки в Дагестана, получат 1 млн рублей. Семьям пострадавших обещают выделить по 500 тыс рублей.
Власти Дагестана выдадут 1 млн рублей семьям погибших в ходе воскресных терактов. Об этом заявил глава региона.
"Для (семей - ИФ) погибших (...) помощь будет оказана в размере 1 млн рублей, а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 тыс рублей"
– Сергей Меликов
Теракты в Дагестане
Накануне неизвестные атаковали в Дербенте и Махачкале две церкви, синагогу и пост ДПС. От рук боевиков погибли 20 человек, 26 получили различные травмы. Силовики ликвидировали 5 боевиков. По факту случившегося заведено уголовное дело.