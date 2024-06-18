Вестник Кавказа

Семьи жертв теракта получат 1 млн рублей в Дагестане

Семьи жертв теракта получат 1 млн рублей в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семьи граждан, погибших в результате вчерашней террористической атаки в Дагестана, получат 1 млн рублей. Семьям пострадавших обещают выделить по 500 тыс рублей. 

Власти Дагестана выдадут 1 млн рублей семьям погибших в ходе воскресных терактов. Об этом заявил глава региона. 

"Для (семей - ИФ) погибших (...) помощь будет оказана в размере 1 млн рублей, а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 тыс рублей"

– Сергей Меликов 

Теракты в Дагестане 

Накануне неизвестные атаковали в Дербенте и Махачкале две церкви, синагогу и пост ДПС. От рук боевиков погибли 20 человек, 26 получили различные травмы. Силовики ликвидировали 5 боевиков. По факту случившегося заведено уголовное дело.

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