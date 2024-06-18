"Минводы Экспо" покажет электротранспорт России

Уже в нынешний четверг, 27 июня, в ставропольских Минеральных Водах стартует Северо-Кавказский энергетический форум, в рамках которого на открытой площадке "МинводыЭКСПО" пройдет уже третий фестиваль российского электротранспорта.

В предстоящую субботу, 29 июня, на территории выставочного комплекса в ставропольских Минеральных Водах откроется уже третий по счету фестиваль электротранспорта – он состоится в рамках Северо-Кавказского энергетического форума, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На открытой площадке "МинводыЭКСПО" 29 июня состоится третий фестиваль электрического транспорта. Программа включает в себя презентацию электротранспорта российских производителей, инфраструктуры зарядных станций и соответствующего программного обеспечения"

- правительство Ставропольского края

Гостей фестиваля ждут не только интересные локации с новейшей автомобильной техникой, но и возможность самим принять участие в тест-драйве новых электромобилей, а также получить консультацию по понравившимся новинкам у специалистов и производителей, передает "Интерфакс".

Ставропольский край вносит серьезный вклад в развитие сферы электротранспорта, развивая и адаптируя к нему городскую инфраструктуру, а также предоставляя субсидии инвесторам на закупку зарядных станций и на техническое присоединение к электрическим сетям, рассказал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.