Вестник Кавказа

В кубанском Кропоткине заработает новый технопарк

В кубанском Кропоткине заработает новый технопарк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Краснодарского края приняли решение создать в административном центре Кавказского района городе Кропоткин промышленный технопарк "Галаново", который будет выпускать продукцию, замещающую импорт в машиностроении.

В крупном кубанском городе Кропоткине, центре Кавказского района Краснодарского края, построят новый промышленный технопарк "Галаново", инвестиции в который составят 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации края.

"У промтехнопарка есть уже два резидента, еще с одним ведут переговоры. Это предприятия из Краснодарского края и Запорожской области, которые налаживают выпуск культиваторов, плугов, гидроцилиндров, запчастей для сельскохозяйственной техники, оборудования для сахарных заводов. С участием этих компаний создается агропромышленный машиностроительный кластер "Юг""

- администрация Краснодарского края

Деятельность нового промышленного центра будет направлена на импортозамещение в машиностроении, и прежде всего в сельскохозяйственной технике – власти края готовы компенсировать из бюджета до 90% затрат на создание его инженерной инфраструктуры, передает "Интерфакс".

Резиденты нового промпарка будут не только выпускать российскую технику, но и заниматься инновационными разработками в собственном инжиниринговом центре, который будет работать на его территории.

Парк раскинется на территории площадью в 3,1 га на уже освоенной площадке бывшего частного промтехнопарка, здания которого модернизируют под новое производство.

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