Кобахидзе впервые выступит с ежегодным докладом в конце недели

Грузинский премьер на днях выступит с ежегодным докладом в парламенте. Для Ираклия Кобахидзе это будет первый ежегодный доклад в должности премьера.

В конце этой рабочей недели премьер-министр Грузии выступит в парламенте с ежегодным докладом. Ираклий Кобахидзе расскажет о проделанной в 2023 году работе во внутренней и внешней политике, а также ответит на вопросы депутатов.

Ожидается, что Кобахидзе выступит с докладом в пятницу, 28 июня. При этом пока не сообщается, будут ли присутствовать на мероприятии оппозиционеры.

Напомним, для Кобахидзе это будет первый отчет в должности премьера.