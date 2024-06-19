Министр туризма Абхазии подал в отставку

Глава Минтуризма Абхазии подал заявление об отставке, сообщило ведомство. В то же время, сотрудники министерства рассчитывают, что Теймураз Хишба продолжит руководить туристическим ведомством.

Руководитель абхазского Минтуризма может уйти в отставку – Теймураз Хишба подал заявление о добровольном уходе с поста, сообщает Минтуризма Абхазии.

В ведомстве уточнили, что документ еще не подписан. В данный момент его рассматривают вышестоящие власти.

В сообщении подчеркивается, что все сотрудник Минтуризма поддерживают позицию Хишба.

"Представители турсообществ и многие неравнодушные граждане Республики Абхазия выражают несогласие с вышеуказанным решением о сложении полномочий, а также едины с министром в соблюдении государственной политики и государственного регулирования в области туризма"

– пресс-служба

В заявлении выражается надежда на то, что отставки не будет, и Минтуризма продолжит трудиться на благо страны под руководством Хишба.

Напомним, Теймураз Хишба был назначен министром туризма в мае 2020 года.