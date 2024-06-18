Вестник Кавказа

Президент Азербайджана запросил роспуск парламента и внеочередные выборы

Президент Азербайджана запросил роспуск парламента и внеочередные выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане могут пройти внеочередные парламентские выборы. Президент Азербайджана направил запрос о роспуске парламента и проведении выборов в Конституционный суд республики.

В Конституционный суд Азербайджана поступил запрос от главы государства Ильхама Алиева по вопросу роспуска парламента (Милли Меджлиса) и назначении внеочередных парламентских выборов.

Сегодня состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда АР.

"На заседании было принято решение о принятии Пленумом к производству запроса президента Азербайджанской Республики о соответствии Конституции роспуска Милли Меджлиса (парламент) и назначении внеочередных выборов на основании решения №1174-VIQR Милли Меджлиса АР от 21 июня 2024 года "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" в соответствии с пунктом 1 части III статьи 130 Конституции АР и статьей 7.1 закона "О Конституционном суде"

– пресс-служба КС Азербайджана

Конституционный суд намерен рассмотреть запрос о роспуске парламента Азербайджана и внеочередных выборах в четверг 27 июня. Заседание Пленума по этому вопросу откроется в 10.00.

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