Президент Азербайджана запросил роспуск парламента и внеочередные выборы

В Конституционный суд Азербайджана поступил запрос от главы государства Ильхама Алиева по вопросу роспуска парламента (Милли Меджлиса) и назначении внеочередных парламентских выборов.
Сегодня состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда АР.
"На заседании было принято решение о принятии Пленумом к производству запроса президента Азербайджанской Республики о соответствии Конституции роспуска Милли Меджлиса (парламент) и назначении внеочередных выборов на основании решения №1174-VIQR Милли Меджлиса АР от 21 июня 2024 года "Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" в соответствии с пунктом 1 части III статьи 130 Конституции АР и статьей 7.1 закона "О Конституционном суде"
– пресс-служба КС Азербайджана
Конституционный суд намерен рассмотреть запрос о роспуске парламента Азербайджана и внеочередных выборах в четверг 27 июня. Заседание Пленума по этому вопросу откроется в 10.00.