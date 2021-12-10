Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы

Основатель компании WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2019 года находился под стражей в британской тюрьме строгого режима Белмарш, был освобожден под залог после заключения сделки о признании вины с прокуратурой США.

Международная некоммерческая организация WikiLeaks, публикующая секретную информацию из анонимных источников или при ее утечке, сообщила в соцсети X, что ее основатель Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш, где находился под стражей с 2019 года, и покинул Великобританию на самолете.

"Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании"

- WikiLeaks

В организации также подтвердили информацию американского суда о заключении сделки о признании вины между Ассанжем и прокуратурой США, добавив, что "официально финализирована" она еще не была.

Ожидается, что Ассанж после признания вины будет приговорен к 62 месяцам тюрьмы, однако ему зачтется то время, которое он уже провел в заключении в Великобритании, заявила канцелярия премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

Гражданина Австралии Джулиана Ассанжа ждет судебное разбирательство в США, после которого основатель WikiLeaks сможет вернуться на родину.

Заседание, на котором Ассанж может признать часть обвинений, пройдет в суде на острове Сайпан 26 июня.