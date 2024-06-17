Режим КТО введен в Дагестане после терактов

Власти установили в Дагестане режим КТО, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
Он действует на всей территории республики.
В НАК подчеркнули, что идут мероприятия по розыску и нейтрализации боевиков.
Как сообщает МВД Дагестана, по последним данным погибли шестеро полицейских, ранены 12 правоохранителей.
Среди гражданского населения подтвержден один погибший – 66-летний отец Николай, служивший в церкви Дербента. Сообщалось также о гибели охранника в Махачкале, эти данные в полиции пока не подтвердили.
В МВД Дагестана только что уточнили, что террористы сожгли синагогу и церковь в Дербенте. В ведомстве добавили, что перестрелка снова началась.
"В ориентировку объявлена черная Веста, госномер: "Н 075 УТ 05""
– МВД РД
Ранее в министерстве сообщили о ликвидации двоих боевиков, отметили, что задержания продолжаются. Ведомство опубликовало видео с пляжа: несколько боевиков были задержаны прямо на нем.