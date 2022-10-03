Чечня заявлена участником проекта "Музейные маршруты России"

С 16 по 19 октября в Чечне пройдет серия выставок в рамках проекта "Музейные маршруты России". В частности, запланировано, что в республику прибудут специалисты из Эрмитажа. Они проведут выставки и мастер-классы.
"Проект впервые пройдет в Чеченской Республике в период с 16 по 19 октября. Планируется проведение выставки Государственного Эрмитажа, лекций, семинаров, мастер-классов и пленарного заседания с участием представителей музейного сообщества РФ и Министерства культуры России"
– первый замглавы Минкультуры ЧР Якуб Малаев
Он отметил, что это мероприятие позволит привлечь внимание к деятельности чеченских музеев, а самим музейщикам обменяться опытом с коллегами и наладить межмузейное сотрудничество.
Отметим, что проект "Музейные маршруты России" нацелен на повышение квалификации музейных специалистов, налаживанию музейного туризма и запуск музейных образовательных проектов.