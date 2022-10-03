Чечня заявлена участником проекта "Музейные маршруты России"

Чечня стала участником проекта "Музейные маршруты России". Цель мероприятия – привлечь внимание к деятельности чеченских музеев и наладить сотрудничество и наладить межмузейное сотрудничество.

С 16 по 19 октября в Чечне пройдет серия выставок в рамках проекта "Музейные маршруты России". В частности, запланировано, что в республику прибудут специалисты из Эрмитажа. Они проведут выставки и мастер-классы.

"Проект впервые пройдет в Чеченской Республике в период с 16 по 19 октября. Планируется проведение выставки Государственного Эрмитажа, лекций, семинаров, мастер-классов и пленарного заседания с участием представителей музейного сообщества РФ и Министерства культуры России"

– первый замглавы Минкультуры ЧР Якуб Малаев

Он отметил, что это мероприятие позволит привлечь внимание к деятельности чеченских музеев, а самим музейщикам обменяться опытом с коллегами и наладить межмузейное сотрудничество.

Отметим, что проект "Музейные маршруты России" нацелен на повышение квалификации музейных специалистов, налаживанию музейного туризма и запуск музейных образовательных проектов.