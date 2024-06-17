Вестник Кавказа

Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана

Нурмагомедов
© Фото: соцсети спортсмена
Спортсмен призвал следить за окружением детей после терактов в Дагестане. также он выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате серии терактов накануне.

Прославленный боец, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественникам с призывом тщательно следить за тем, кто окружает их детей. 

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел»

– Хабиб Нурмагомедов

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенью в Дагестане произошла серия атак ан православные храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте. Есть погибшие и раненые. В республике объявлен трехдневный траур.

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