Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана

Спортсмен призвал следить за окружением детей после терактов в Дагестане. также он выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате серии терактов накануне.

Прославленный боец, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественникам с призывом тщательно следить за тем, кто окружает их детей.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел»

– Хабиб Нурмагомедов

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенью в Дагестане произошла серия атак ан православные храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте. Есть погибшие и раненые. В республике объявлен трехдневный траур.