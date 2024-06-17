Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Президент Азербайджана принес соболезнования президенту России и семьям погибших в результате нападения террористов в Дагестане. Он отметил, что Азербайджан поддерживает борьбу с терроризмом в любых проявлениях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с произошедшими накануне в Республике Дагестан атаками террористов.

"Глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане"

– Ильхам Алиев

В письме подчеркивается, что Азербайджан решительно осуждает эти кровавые преступления, а также поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.

"От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим"

– Ильхам Алиев

Теракты в Махачкале и Дербенте в воскресенье унесли свыше 15 жизней, погибли местные жители, настоятель храма, правоохранители. В Дагестане на три дня объявлен траур.