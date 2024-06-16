В донском Батайске гремели выстрелы

На улице в городе Батайске в Ростовской области нынешним вечером гремели выстрелы – стрельбу из травмата по невыясненным пока причинам утроил неизвестный, его сейчас ищет полиция.

Сегодня вечером неизвестный устроил стрельбу на улице в ростовском Батайске, сейчас правоохранители устанавливают его личность, сообщил представитель ГУМВД России по региону.

"Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта"

- МВД России по Ростовской области

Полицейские отдела полиции МВД России по городу Батайску получили сообщение о выстрелах на улице Воровского нынешним вечером, на место тут же отправился наряд правоохранителей, однако инициатора стрельбы они не обнаружили – тот предусмотрительно скрылся, передает РИА Новости.

Почему неизвестный открыл стрельбу, кто он и против кого были направлены противоправные действия, сейчас устанавливают следователи, - добавили в МВД региона.