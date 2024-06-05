Краснодарские полицейские ищут участников ночной драки со стрельбой

Минувшая ночь для жителей Краснодара выдалась неспокойной - неизвестные устроили массовую драку со стрельбой в краснодарском микрорайоне "Музыкальный", полиция города ищет ее участников.

Краснодарские правоохранители устанавливают обстоятельства и участников массовой драки со стрельбой, произошедшей минувшей ночью в Музыкальном микрорайоне Краснодара, сообщает в своем telegram-канале пресс-служба краевого ГУ МВД.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о конфликте между группой лиц на пересечении улиц Гомельская и Агрохимическая. По указанному адресу оперативно прибыл наряд полиции, однако участники конфликта скрылись до приезда полицейских. Сообщений о доставленных пострадавших из медицинских учреждений не поступало"

- пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В соцсетях о побоище, криках и последовавшей за ними стрельбой в краснодарских соцсетях рассказали местные жители.

Сейчас кубанские полицейские ведут розыск организаторов и участников драки, по факту ведется доследственная проверка, которую проводит краевое управление СКР, - отметили в ведомстве.