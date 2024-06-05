Вестник Кавказа

Краснодарские полицейские ищут участников ночной драки со стрельбой

Краснодарские полицейские ищут участников ночной драки со стрельбой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшая ночь для жителей Краснодара выдалась неспокойной - неизвестные устроили массовую драку со стрельбой в краснодарском микрорайоне "Музыкальный", полиция города ищет ее участников.

Краснодарские правоохранители устанавливают обстоятельства и участников массовой драки со стрельбой, произошедшей минувшей ночью в Музыкальном микрорайоне Краснодара, сообщает в своем telegram-канале пресс-служба краевого ГУ МВД.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о конфликте между группой лиц на пересечении улиц Гомельская и Агрохимическая. По указанному адресу оперативно прибыл наряд полиции, однако участники конфликта скрылись до приезда полицейских.  Сообщений о доставленных пострадавших из медицинских учреждений не поступало"

- пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В соцсетях о побоище, криках и последовавшей за ними стрельбой в краснодарских соцсетях рассказали местные жители.

Сейчас кубанские полицейские ведут розыск организаторов и участников драки, по факту ведется доследственная проверка, которую проводит краевое управление СКР, - отметили в ведомстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1680 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Феодосийские спасатели вырвали у моря 95-летнюю крымчанку

Феодосийские спасатели вырвали у моря 95-летнюю крымчанку

Тлеющий под Новороссийском мусорный полигон закроют

Тлеющий под Новороссийском мусорный полигон закроют

Московская Кольцевая линия метро встала из-за человека на путях

Московская Кольцевая линия метро встала из-за человека на путях

В Северной Осетии разбился самолет Су-34 ВКС России

В Северной Осетии разбился самолет Су-34 ВКС России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы