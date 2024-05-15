Сезон подтоплений вернется на Кубань

Гостей и жителей Краснодарского края предупредили о возможном подъеме воды в реках. На востоке региона прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с.

Сезон дождей на Кубани может принести не только свежесть, но и проблемы, связанные с возможным подъемом уровня воды в реках. Жители региона должны быть готовы к возможным изменениям и принять меры предосторожности.

«В течение суток 6 и 7 июня местами в южной и восточной половинах края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с»

– Гидрометцентр по региону

Уточняется, что подъем уровня воды в реках может повлечь за собой серьезные последствия для жителей Кубани. Затопление домов, дорог, ущерб сельскому хозяйству - лишь некоторые из проблем, с которыми придется столкнуться местным жителям.

Для предотвращения негативных последствий подъема воды в реках спасатели рекомендуют принять несколько мер предосторожности. Жителям рекомендуется следить за прогнозами погоды, укреплять береговые участки, готовить запасы продуктов и необходимых предметов для чрезвычайных ситуаций.