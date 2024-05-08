Вестник Кавказа

Спасатели предупредили о селях и подтоплении в Северной Осетии

Спасатели предупредили о селях и подтоплении в Северной Осетии
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. В течение трех дней в регионе выпадет большое количество осадков, которое может привести к сходу селей и повышению уровня рек.

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных происшествий на территории Северной Осетии. Информацию об этом озвучили в МЧС региона.

Уточняется что здесь на протяжении трех дней будет идти сильный дождь, который будет сопровождаться шквалистым ветром.

По данным спасателей, непогода может привести к повышению уровня воды в реках и схода масс земли.

"По данным "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 16, 17 и 18 мая местами по территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с"

– МЧС Северной Осетии

Ранее сообщалось, что в связи с похолоданием и затяжными дождями власти региона приняли решение возобновить подачу отопления в жилых домах и учреждениях.

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