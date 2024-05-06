Вестник Кавказа

Оползни угрожают домам в Северной Осетии

Оползни угрожают домам в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ряде районов Северной Осетии оползни ставят под угрозу безопасность местных жителей. Власти работают над программой переселения.

Оползни в Северной Осетии стали серьезной угрозой для жилых домов нескольких населенных пунктов. Власти региона принимают неотложные меры для предотвращения катастрофы и готовятся к масштабному переселению граждан в безопасные места.

«Сегодня под угрозой разрушения находятся дома в селах Предгорное, Малый Малгобек, Кизляр и Сухотское Моздокского района. Аналогичная проблема существует и в других районах республики — Алагирском, Дигорском и Ирафском»

– пресс-служба главы и правительства республики.

Ситуация на сегодняшний день

Оползни — это естественные явления, но в случае с Северной Осетией они принимают угрожающий характер. Дожди и изменения в ландшафте способствуют разрушению почвы и вызывают опасные сдвиги грунта. Жилые дома оказались в зоне риска, и жители населенных пунктов оказались под угрозой.

Власти Северной Осетии принимают ситуацию с оползнями очень серьезно. Они начали подготовку к эвакуации жителей, чтобы сохранить жилищный фонд региона. Специалисты работают над оценкой рисков и определением наиболее безопасных мест для переселения.

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