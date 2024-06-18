Российских туристов не напугали теракты в Дагестане

Российские туристы в подавляющем большинстве не стали отменять запланированные туры в Дагестан после терактов, которые прошли в минувшие выходные в Махачкале и Дербенте, сообщили дагестанские туроператоры.

Туроператоры Дагестана сообщили, что зафиксировали ряд обращений с просьбой об отмене или переносе тура после терактов в Махачкале и Дербенте, но массовых отмен поездок в республику нет, сообщили в пресс-службе Минтуризма региона.

"Туроператоры республики не отмечают массовых отмен туров в республику и спада бронирований. На данный момент зафиксирован ряд обращений с просьбой об отмене тура или переносе"

– Минтуризма Дагестана

Такая же ситуация с теми туристами, кто сейчас отдыхает в Дагестане - никто из них не захотел уехать досрочно, добавили в министерстве со ссылкой на туроператоров, передает РИА Новости.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Российский союз туриндустрии также проинформировал об отсутствии волны отказов от дагестанских туров: массовых отмен туристических поездок в Дагестан не зарегистрировано, а экскурсионные туры по региону после снятия 24 июня режима контртеррористической операции будут проводиться без изменений.