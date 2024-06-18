Вестник Кавказа

Ислам Махачев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Махачев
© Фото: Соцсети Махачева
Боец UFC Ислам Махачев выразил соболезнования семьям тех, кто погиб накануне в результате атаки террористов в Дербенте и Махачкале. По его словам, терроризм несовместим с подлинным исламом.

Действующий чемпион UFC, уроженец Дагестана Ислам Махачев выразил соболезнования родным и близким тех, кто пал от рук террористов накануне.

Свои чувства он проиллюстрировал цитатой из шейха Абдур-Рахман аль-Баррака, в которой, в частности, говорится, что терроризм несовместим с подлинным исламом.

«То, что совершают эти люди, не имеет никакого отношения к Исламу! А что хуже всего этого, так это теракты, совершаемые некоторыми заблудшими, которые взрывают различные учреждения… Более того, это является нечестием, которое запрещено!»

– шейх Абдур-Рахман аль-Баррак

Ранее сообщалось о том, что накануне в Дагестане были совершены серии нападения террористов на культовые учреждения, в результате есть погибшие и пострадавшие.

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