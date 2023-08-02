Кубань раскалится до 40 градусов

На Кубань надвигается аномальная жара, и это не скромные 30, а все 39 градусов тепла – такой "подарок" преподнесла краю августовская погода, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
"По данным Росгидромета, во второй половине дня и вечером 4 августа, а также 5 и 6 августа температура воздуха достигнет плюс 39 градусов"
- МЧС Кубани
Особо "припечет" в южной части региона – больше всего достанется Абинскому, Крымскому и Лабинскому районам, помимо жары, спасатели предупреждают о пожароопасности высшего, 4 класса.
Впрочем, достанется и краевому центру – ситуацию усугубит и то, что фонтаны Краснодара, любимое место отдых и спасение от жары и взрослых, и детей, сегодня отключили на профилактику – для обработки чаш и проверки оборудования. Включать их начнут лишь с 4 августа, в самый пик жары.