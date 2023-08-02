Кубань раскалится до 40 градусов

Опубликовано: 16:53, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже завтра жители Кубани почувствуют на себе жаркое дыхание Сахары – температура воздуха в регионе поднимется до аномальных 39 градусов, и такое пекло сохранится как минимум до конца недели.

На Кубань надвигается аномальная жара, и это не скромные 30, а все 39 градусов тепла – такой "подарок" преподнесла краю августовская погода, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.

"По данным Росгидромета, во второй половине дня и вечером 4 августа, а также 5 и 6 августа температура воздуха достигнет плюс 39 градусов"

- МЧС Кубани

Особо "припечет" в южной части региона – больше всего достанется Абинскому, Крымскому и Лабинскому районам, помимо жары, спасатели предупреждают о пожароопасности высшего, 4 класса.

Впрочем, достанется и краевому центру – ситуацию усугубит и то, что фонтаны Краснодара, любимое место отдых и спасение от жары и взрослых, и детей, сегодня отключили на профилактику – для обработки чаш и проверки оборудования. Включать их начнут лишь с 4 августа, в самый пик жары.