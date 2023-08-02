В трех республиках Северного Кавказа объявлено штормовое предупреждение

Опубликовано: 14:42, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение ближайших нескольких дней в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии будут идти ливни, сопровождающиеся сильным ветром. В связи с этим во всех трех республиках объявлено штормовое предупреждение.

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информируют 2 августа региональные главки МЧС.

В течение сегодняшнего дня, а также 3 и 4 августа во всех трех республиках будут идти ливни с грозой и градом. Все это будет сопровождаться сильным ветром до 25 метров в секунду.

В МЧС предупреждают, что из-за сильных осадков вода в водоемах может подняться до опасных отметок, а в горных районах возможен сход селей.